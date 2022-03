Ugl Autonomie. A Maddaloni in campo con Orazio Gnarra

“Sono in campo per rappresentare la Ugl e per riportare il lavoro al centro dell’agenda sindacale del comune”. Con queste parole il candidato alle elezione per il rinnovo della Rsu al comune di Maddaloni Orazio Gnarra, ha annunciato questa mattina la sua discesa in campo. “Ci candidiamo per discutere con l’amministrazione ed impegnarci alla ricerca delle migliori condizioni per i dipendenti comunali che si trasformeranno a cascata in vantaggi per l’utenza e per l’immagine per la città. E’ tempo di valorizzare la percezione degli addetti del comparto autonomie che sono quelli con i quali la cittadinanza si incontra assiduamente, lo faremo affermando i nostri valori e la nostra volontà riformatrice. Sono entusiasta di far parte della grande famiglia della Ugl Caserta e ringrazio per le costanti attenzioni la Segretaria Provinciale della categoria Marianna Grande ed il Responsabile zonale Mauro Naddei”.

