Crollo di un muro a Castel Volturno: Quattro feriti, uno in codice rosso

Un incidente drammatico ha scosso la tranquilla giornata di Castel Volturno, nel Casertano, dove un muro perimetrale del terrazzo di una villetta è crollato nel pomeriggio, causando il ferimento di quattro persone. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 16:00, mentre le vittime stavano pranzando all’aperto, nel giardino sottostante il muro che ha ceduto improvvisamente.

Le operazioni di soccorso sono state tempestive. Due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Caserta sono intervenute sul posto, una proveniente dal distaccamento di Mondragone e l’altra dalla sede centrale del Comando, con l’aggiunta di un’autoscala per raggiungere il secondo piano della villetta. I pompieri, giunti rapidamente, hanno estratto le persone coinvolte dal cumulo di macerie e le hanno affidate alle cure del personale del 118.

Quattro le persone ferite, una delle quali in gravi condizioni e trasportata in codice rosso all’ospedale Pineta Grande. Gli altri feriti sono stati anche loro trasportati in ospedale, ma le loro condizioni non sono state giudicate critiche. Dopo aver messo in sicurezza l’area, i Vigili del Fuoco hanno avviato le verifiche necessarie per accertare le cause del crollo e garantire che non ci fossero ulteriori rischi.

L’intera zona è stata recintata e le autorità locali sono al lavoro per analizzare le condizioni strutturali dell’edificio. L’incidente ha scatenato un’ondata di preoccupazione tra i residenti, che chiedono maggiore attenzione alle condizioni degli immobili nella zona.