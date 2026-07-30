U.S. Avellino. Filippo Scotti è un nuovo lupo

L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver ingaggiato il calciatore Filippo Scotti. Nato a Vizzolo Predabissi (MI) l’ 11 novembre 2006 l’attaccante lombardo ha firmato un contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2029, con opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione sportiva al verificarsi di determinate condizioni.

Scotti è cresciuto nelle giovanili dell’A.C. Milan club con cui nelle ultime quattro stagioni ha sempre militato nella formazione primavera collezionando 149 presenze tra campionato, coppa primavera e youth league mettendo a segno 30 gol e fornendo 24 assist ai propri compagni di squadra.

Nella scorsa stagione per lui, oltre 37 presenze con la primavera, anche 5 presenze tra campionato e playoff di serie D con la formazione Milan Futuro.

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