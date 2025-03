Sant’Agata de’ Goti ha celebrato la Giornata Internazionale della Donna con un evento significativo che ha unito riflessione, celebrazione e premi. 

Sabato 8 marzo, nella suggestiva cornice della Chiesa Maria S.S. Assunta in Cielo, frazione Bagnoli, si è svolto l’incontro “Parliamo da Donne”, organizzato dall’Associazione “Noi Donne del 1972”. Un’occasione di dialogo e crescita collettiva che ha visto la partecipazione di numerose autorità religiose, civili e culturali, nonché di donne impegnate in vari settori della comunità.

L’evento è iniziato con la celebrazione della Santa Messa, presieduta da Sua Eccellenza Mons. Giuseppe Mazzafaro, Vescovo della Diocesi di Cerreto Sannita, Telese e Sant’Agata de’ Goti. Un momento di profonda spiritualità che ha aperto le porte a una serata di riflessione e dibattito sulla parità di genere e sul ruolo cruciale delle donne nella società contemporanea.

A seguire, il Sindaco Salvatore Riccio ha portato il suo saluto, sottolineando l’importanza di iniziative come questa, che non solo celebrano le conquiste delle donne, ma pongono anche l’accento sulle sfide ancora da affrontare. La sua partecipazione ha avuto un forte significato simbolico, come testimonianza dell’impegno dell’amministrazione nel promuovere la cultura della parità e della valorizzazione del ruolo femminile.

Sono intervenuti anche Don Andrea Ciervo, Parroco di Sant’Agata, che ha ospitato l’evento, e altre personalità di spicco come Don Matteo Prodi, Presidente della Cooperativa Sociale ICARE e della Casa delle Donne e La Voce delle Donne, il Rag. Antonio Piscitelli, Presidente della Società Operaia di Mutuo Soccorso, e il Dott. Raffaele Amore, Presidente della CIA Campania Agricoltori Italiani e del C.S.V. Irpinia-Sannio. L’intervento di questi ospiti ha arricchito il dibattito, confermando l’importanza di unire forze civili, religiose e culturali per promuovere la parità di genere.

Nel corso dell’evento, è stato ricordato il valore storico della Giornata dell’8 marzo, le cui radici affondano nel tragico incendio del 1908 a Chicago, che vide la morte di 129 operaie tessili, e nel successivo impegno internazionale per il riconoscimento dei diritti delle donne. Da quel momento, la giornata è diventata un simbolo di lotta per i diritti economici, sociali e politici delle donne.

Un momento particolarmente emozionante è stato la premiazione delle Eccellenze Femminili, organizzata dall’Associazione “Noi Donne del 1972”. Tre donne sono state premiate per il loro impegno nel valorizzare la comunità locale e il patrimonio culturale:

• Rosangela Ciaramella, responsabile del progetto “Mila – Museo Itinerante Luoghi Alfonsiani”, per il suo fondamentale contributo alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale legato a Sant’Alfonso Maria de Liguori.

• Elisabetta Perone, titolare dell’Azienda Agricola Perone, per il suo impegno nell’imprenditoria femminile e per aver unito la tradizione agricola alla sostenibilità e innovazione.

• Elena Rossano, titolare del Panificio Elena Artigianale, premiata per la sua dedizione nel preservare e tramandare l’antica arte della panificazione, simbolo delle tradizioni culinarie locali.

Il Premio “Noi Donne”, un’opera che rappresenta due donne che si toccano, simbolo di uguaglianza e diversità, è stato consegnato come riconoscimento del contributo significativo di queste donne alla crescita sociale, culturale e imprenditoriale di Sant’Agata de’Goti.

La serata si è conclusa con un momento di fraternità e celebrazione, durante il quale tutte le donne presenti sono state omaggiate con un cadeau simbolico, come segno di apprezzamento per il loro impegno nel miglioramento della comunità. L’Associazione “Noi Donne del 1972” ha espresso il proprio ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato e ha sottolineato l’importanza di continuare a promuovere una cultura di parità, solidarietà e inclusione.

Gli organizzatori hanno auspicato che eventi come questo possano contribuire a creare un dialogo continuo, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo delle donne nella società, e hanno promesso che l’iniziativa sarà ripetuta, per continuare a sostenere e promuovere le donne che si distinguono nel loro impegno quotidiano. “