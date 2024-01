Frasso Telesino, un paese della valle telesina in provincia di Benevento, alla scoperta dell’Olio Samnium.

Percorrendo la strada statale 372 Telesina provenienti da Caianello e diretti a Benevento, imboccando lo svincolo al km 50,660 si arriva a “Frasso Telesino” il paese del Presidente della CIA Campania Raffaele Amore. Raggiunto il ridente paese, sito alle pendici del monte Taburno, abbiamo incontrato il Presidente Amore, al quale abbiamo posto alcune domande per fare un bilancio sulla produzione olearia dell’anno 2023 appena trascorso e notizie sull’Olio Samnium, una eccellenza sannitica.

Presidente Amore, la Campania è la quarta regione olivicola italiana per quantità di olio prodotto e la sesta per superficie olivetata con 72.230 ettari, come è andata la campagna olearia 2023 per la raccolta delle olive? “E’ stata una campagna abbastanza complicata, perché, le quantità prodotte sono state circa il 60 % in meno rispetto all’anno precedente 2022, che già non era stata una campagna importante, però, la qualità era stata buona, speriamo di riprenderci quest’anno 2024 “.

Le quantità in meno prodotte si riferiscono all’intera Campania ? “Tutta la Campania ha avuto un problema di produzione, ma questa ha interessato tutto lo stivale, al netto della Puglia e della Calabria, che hanno avuto comunque una buona annata”.

Quindi, è stato per gli agricoltori del settore olivicolo un bel salasso? “Noi abbiamo chiesto alla Regione Campania di darci una mano a come andata la campagna. Perché, molte aziende stanno in difficoltà, ma non solo nel comparto olivicolo, ma anche in altri comparti “.

Da punto di vista della qualità, come è andata? “ La qualità è stata buona, non abbiamo avuto altri problemi se non quello, di una scarsa quantità di prodotto. Però, ne ha risentito tutta la filiera olivicola, compreso gli impianti della molitura a freddo”.

Presidente Amore, in un convegno della CIA Campania del marzo 2023 lei parlò di IGP Olio Campania? “Si parlò della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del Regolamento di esecuzione (Ue) 2023/666 del 16 marzo 2023 con il quale la Commissione dispose l’iscrizione dell’ «Olio Campania» Igp nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dell’Unione europea. Abbiamo così iniziato a percorrere la strada della valorizzazione di oltre il 40% dell’olio di oliva extravergine della nostra regione, ponendo anche gli oliveti e gli olivicoltori nelle condizioni di trarre il massimo vantaggio dalla Politica agricola comunitaria che riserva dal 2023 il premio accoppiato solo agli oliveti rivolti a produzioni di qualità. Per cui, l’operazione porterà alla certificazione della produzione e premia così la visione della Cia Agricoltori Italiani sul settore olivicolo oleario, da sempre rivolta alla valorizzazione delle produzioni di qualità”.

Frasso Telesino, è il centro agricolo dove vengono molti agricoltori del comprensorio Taburno, per la molitura e la produzione dell’olio extravergine. Esso si ricava da un processo meccanizzato, altamente tecnologico , dalla lavatura delle olive, alla gramolatura e centrifuga fino all’estrazione a freddo dell’olio, da dove scaturisce l’Olio Samnium. “ La peculiarità dell’olio “Samnium” è il suo luogo d’origine, il Parco Regionale del Taburno. Parliamo di un territorio dalla secolare vocazione olivicola, dovuta alla felice esposizione delle pendici collinari del monte Taburno, dove gli olivi crescono rigogliosamente in un clima mite e temperato: l’habitat naturale per produrre un olio extra vergine che esalta fortemente le qualità organolettiche e nutrizionali delle olive. Natura allo stato puro. Qui esperti agricoltori, che amano e difendono la propria terra, con passione e sacrificio mantengono incontaminato un paesaggio rurale di enorme valore, dando vita ad una produzione di oli di altissima qualità, eccezionali per una alimentazione equilibrata, naturale, indirizzata al benessere della persona”.

Carmine Martino