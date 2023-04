AIROLA (BN). Allontanato dalla d.ssa familiare per maltrattamenti a familiari

Nelle prime ore della mattinata odierna, in Airola (BN), a seguito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Benevento, i Carabinieri della Stazione di Airola (BN), hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare personale dell’allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alle persone offese emessa nei confronti di una persona, allo stato gravemente indiziata di maltrattamenti in famiglia e di estorsione ai danni della madre e della nonna.

L’indagine, avviata in data 26.02.2023, a seguito della denuncia – querela sporta presso gli Uffici del Comando Stazione Carabinieri di Airola (BN), ha consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza –mediante escussione delle persone offese e di più persone informate sui fatti – nei confronti dell’indagato che, con cadenza giornaliera, maltrattava la madre e la nonna conviventi pretendendo continuamente dalle stesse somme di denaro per l’acquisto di sostanze stupefacenti, sigarette e benzina ingiuriandole e minacciandole ripetutamente. Tali condotte perduranti ingeneravano nelle donne un forte stato di paura e d’angoscia con timore per la propria incolumità, soprattutto quando l’indagato era sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Il provvedimento oggi eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e il destinatario della stessa è persona sottoposta alle indagini e quindi presunto innocente fino a sentenza definitiva.

Benevento, 19 aprile 2023