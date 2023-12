Un musicista irpino e due salernitani in TV su RAI 1. Gerry Raduazzo, di anni 59 di Grottaminarda ma originario di Flumeri e Espedito e Marta De Marino

Questa mattina 24 dicembre 2023, in RAI sul programma ad Uno Mattina in Famiglia, ha esordito in campo nazionale, il musicista Gerardo Raduazzo detto Gerry , Docente di Musica all’istituto Comprensivo Statale San Tommaso F. Tedesco di Avellino. Il quale, ha accompagnato al mandolino insieme al Prof. Espedito De Marino alla chitarra, la cantante Marta De Marino, in una canzone del classico popolare napoletano, dedicata alla natività natalizia, dal titolo: “ Quanno nascette Ninno “ scritta da Sant‘Alfonso Maria de’ Liguori, nel 1754.

Dal web apprendiamo, che: “Quanno nascette Ninno”, chiamato anche con il nome Pastorale, fu scritto nel dicembre 1754 a Nola, secondo alcuni, e da altri a Deliceto (FG) da Alfonso Maria de’ Liguori, vescovo cattolico e compositore e prima persona a usare il napoletano per canti religiosi. In origine il canto si chiamava Per la nascita di Gesù, nome con il quale nell’anno1816 venne pubblicato “.

Per il Prof. Raduazzo, la gavetta fino a questa mattina è stata lunga, diplomatosi al conservatorio Giuseppe Martucci di Salerno , è approdato all’insegnamento dopo vari percorsi musicali in Italia e all’estero in Inghilterra (anche per approfondimento della lingua inglese), nonché, componente di band musicali di vario genere, ma con una particolare preferenza per il mandolino e la chitarra, esibendosi anche in ristoranti e discoteche per matrimoni e festività simili.

Non è mai troppo tardi, per approdare alla notorietà.