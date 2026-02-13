RITORNIAMO A RIDERE. San Valentino a Teatro Il 14 febbraio 2026 alle ore 20:30 si alza il sipario sulla prima edizione della Stagione Teatrale di Montella presso il Teatro Adele Solimene

Sarà una serata all’insegna dell’allegria e della condivisione quella di sabato 14 febbraio 2026 alle ore 20:30, quando al Teatro Adele Solimene prenderà ufficialmente il via la prima edizione della Stagione Teatrale di Montella.

Ad inaugurare il cartellone sarà lo spettacolo “Ritorniamo a Ridere”, con Giampietro Ianneo e Giovanni Caso, per la regia dello stesso Ianneo. Un debutto scelto non a caso per la sera di San Valentino: un invito a celebrare l’amore… anche quello per il teatro e per il sorriso.

Uno spettacolo tra tradizione e comicità

“Ritorniamo a Ridere” si presenta come un viaggio teatrale che intreccia varietà, avanspettacolo, prosa e musica, riportando in scena atmosfere e suggestioni della tradizione partenopea.

In programma:

poesia classica e autentica napoletanità

momenti musicali e coreografie coinvolgenti

macchiette, gag e travestimenti

omaggi ai grandi maestri della scena italiana come Totò, Eduardo De Filippo e Renato Carosone

Uno spettacolo pensato per far sorridere dall’inizio alla fine, ma capace anche di offrire spunti di riflessione, nel segno di un teatro che unisce leggerezza e profondità.

Un progetto culturale per il territorio

La stagione teatrale nasce dall’impegno delle associazioni Associazione Yggdrasill e Associazione Mela, con l’obiettivo di restituire centralità alla cultura dal vivo e costruire, serata dopo serata, un pubblico sempre più partecipe.

Cinque spettacoli comporranno questa prima edizione, pensata per offrire qualità artistica, divertimento e occasioni di incontro, in un momento storico in cui la condivisione culturale rappresenta un valore fondamentale per le comunità.