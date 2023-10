MONTELLA. Nuovo Asilo nido, domani al comune la presentazione del progetto

È in programma domani – giovedì 12 ottobre – alle ore 10.00, presso il Comune di Montella il progetto per la realizzazione della nuova struttura che ospiterà l’asilo nido intercomunale.

L’amministrazione comunale di Montella, guidata dal sindaco Rizieri Buonopane, ha ottenuto un finanziamento nell’ambito delle misure specifiche del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Oltre due milioni e trecentomila euro per costruire un polo moderno, sicuro, rispettoso dell’ambiente, con spazi adeguati alle attività e con una serie di accorgimenti per garantire ai piccoli ospiti ogni comfort. Il progetto sarà presentato dal sindaco Buonopane, con i tecnici che hanno seguito l’iter. L’appalto è stato già aggiudicato. Il cantiere è pronto a partire. La struttura, che si svilupperà su un solo piano, dovrà essere completata entro il mese di febbraio 2025. L’asilo nido verrà edificato in un’area che diventerà campus scolastico.