MONTELLA. Convegno parità di genere e violenza di genere”

Il M.A.P.S. (Movimento attivo politico e sociale ) e il Forum dei giovani di Montella organizzano per mercoledì 22 Dicembre dalle ore 17:00 presso la sede del Forum dei Giovani a Montella un convegno sulla parità di genere e violenza di genere dal titolo

“Politiche di contrasto alla violenza contro le donne e di promozione delle pari opportunità tra i generi”.

Nel convegno di mercoledì si discuterà delle politiche di contrasto alla violenza sulle donne e di promozioni delle pari opportunità.

I progressi in tema di pari opportunità sono lenti e i divari di genere persistono nel mondo del lavoro e a livello di retribuzioni, assistenza e pensioni; nelle posizioni dirigenziali e nella partecipazione alla vita politica e istituzionale.

La parità di genere come elemento imprescindibile per lo sviluppo e la crescita del Paese.

Si discuterà delle varie forme di violenza di genere: domestica, fisica, sessuale, psicologica ed economica.

Un momento di ascolto, ma anche di confronto. Dove poter proporre soluzioni, progetti, idee per migliorare una situazione che ci vede agli ultimi posti in classifica in Europa.

Saluti ed introduzione : Gerardo Varallo (Coordinatore del Forum dei Giovani di Montella).

Intervengono: Louis Stanco (Segretario di M.A.P.S.), Dott.ssa Domenica Marianna Lomazzo (Consigliera di Parità della Regione Campania), On. Luigi Famiglietti (Già Deputato della Repubblica),

Avv. Giuseppina Volpe (Assessore al comune di Montella), Dott.ssa Alessia Capone

(Psicologa e Psicoterapeuta).

L’accesso sarà consentito ai soli possessori di Green Pass, secondo le normative vigenti.

adsense – Responsive – Post Articolo