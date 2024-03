Incidente stradale a Lapio: Una giovane donna ferita

Nella notte appena trascorsa, i Vigili del Fuoco di Avellino sono stati chiamati a intervenire nel comune di Lapio, precisamente in contrada Casale Monaci, per un incidente stradale che ha causato notevoli danni e ha lasciato una giovane donna ferita.

L’incidente è avvenuto poco dopo le ore due, quando un’autovettura ha improvvisamente sbandato ed è finita contro due vetture parcheggiate, per poi ribaltarsi. A bordo dell’auto c’erano due giovani trentenni, di cui la donna è rimasta ferita nell’impatto.

Immediatamente è scattato l’intervento dei soccorsi, e la giovane è stata trasportata d’urgenza presso l’ospedale Moscati di Avellino per ricevere le cure mediche necessarie. Le condizioni della paziente non sono state divulgate, ma si spera che riceva presto le cure necessarie per una pronta guarigione.

Per garantire la sicurezza sul luogo dell’incidente e procedere al recupero del veicolo incidentato, è stata necessaria l’intervento dell’autogru proveniente dalla sede centrale di Avellino dei Vigili del Fuoco. Contestualmente, i Carabinieri sono intervenuti per effettuare i rilievi del caso al fine di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

L’episodio, purtroppo, evidenzia ancora una volta l’importanza di guidare con prudenza e rispettando le norme del codice della strada, al fine di evitare situazioni potenzialmente pericolose per sé e per gli altri utenti della strada. Si auspica che la giovane donna coinvolta nell’incidente possa riprendersi al più presto e che episodi del genere vengano sempre meno frequenti sulle nostre strade.