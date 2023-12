La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda alle ore 16’40 di oggi 29 dicembre è intervenuta nel territorio del comune di Frigento in via Pagliara per un incidente che ha visto coinvolto un trattore il quale si ribaltava. Purtroppo l’uomo alla guida di 74 anni è deceduto. I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza il pesante mezzo, e i Carabinieri hanno curato i rilievi di propria competenza. Sul posto i sanitari del 118 che ne hanno constatato il decesso.