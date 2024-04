Convegno a Conza della Campania: “Progetto Acque del Sud per il Rilancio del Territorio”

Sabato 6 aprile 2024, alle ore 15:00, presso la sala consiliare di Conza della Campania, si terrà un importante convegno dal titolo “Progetto Acque del Sud per il Rilancio del Territorio”. L’evento rappresenta un’importante occasione di confronto e dibattito sulle strategie volte a valorizzare e promuovere lo sviluppo del territorio attraverso il corretto utilizzo e gestione delle risorse idriche.

Il convegno, organizzato dall’Associazione “Popolo e Territorio” con il patrocinio del Comune di Conza della Campania, vedrà la partecipazione di illustri relatori provenienti dal mondo politico, istituzionale e accademico.

Tra i saluti istituzionali, il dott. Raffaele Cantarella, Sindaco di Conza della Campania, porterà il suo contributo in qualità di rappresentante dell’amministrazione locale, mentre il presidente dell’Associazione “Popolo e Territorio”, Domenico Marrucci, offrirà la sua prospettiva sulla tematica in esame. La dott.ssa Ines Fruncillo, presidente provinciale di Fratelli d’Italia, fornirà un contributo politico fondamentale per comprendere le dinamiche legislative e le prospettive future.

Tra gli interventi più attesi, spiccano quelli dell’avv. Antonio Tisci, Direttore Generale del Gruppo Cronache, e del dott. Ettore De Concilii de Iorio, Capo Segretario del Sottosegretario di Stato all’Ambiente, che offriranno un’analisi approfondita sulle tematiche connesse all’ambiente e alla gestione delle risorse idriche.

La dott.ssa Francesca Portincasa, Direttore Generale dell’Acquedotto Pugliese, condividerà le esperienze e le best practices relative alla gestione idrica nel contesto regionale, mentre l’on. Gianfranco Rotondi, parlamentare di lunga esperienza, offrirà il suo punto di vista sulle politiche nazionali in materia.

I lavori saranno moderati da Franco Genzale, figura di spicco nell’ambito del giornalismo e del dibattito pubblico, mentre le conclusioni saranno affidate a Luigi Decollanz, presidente di Acque del Sud, che offrirà un quadro sintetico delle principali tematiche emerse durante il convegno e traccerà le linee guida per le azioni future.

L’evento si preannuncia come un momento di riflessione e di confronto costruttivo, finalizzato a individuare soluzioni efficaci per valorizzare le risorse idriche del territorio e promuovere lo sviluppo sostenibile dell’area.