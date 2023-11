Cia Campania promuove il mondo castanicolo alla 39° Sagra della Castagna di Montella

Si tiene da oggi 1° novembre 2023 fino al 5 del mese in provincia di Avellino la 39° edizione della Sagra della castagna di Montella Igp, evento di rilievo nazionale per la castanicoltura, che vede la Campania quale prima regione produttrice di castagne in Italia. E Cia Agricoltori Italiani Campania – nel quadro delle manifestazioni della Sagra di Montella – presenta l’iniziativa “Casa Cia”. Un momento di aggregazione – localizzato in via Don Giovanni Minzoni a Montella – che intende proporre il senso di accoglienza di una grande famiglia, volta a garantire att e ore 11 a Casa Cia c’è “Il risveglio dei sensi”: è molto più di un percorso di degustazione, condotta da Giuseppe Iannone dell’Onav Avellino. Adatto a grandi e piccini, mentre mamma e papà si calano nel vasto mondo dei profumi e sapori che si celano dietro un bicchiere di vino, i piccoli della famiglia scoprono da dove quei sentori hanno origine. Per prenotazioni 338.9757789.