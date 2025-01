Giuramento Polizia Penitenziaria 184° Corso Cairo Montenotte 24 Gennaio 2025. Auguri a D’Avanzo Francesco Pio

Cairo Montenotte, 24 gennaio 2025. Oggi è una giornata carica di emozione e orgoglio per D’Avanzo Francesco Pio, che ha prestato giuramento come membro del Corpo di Polizia Penitenziaria in occasione della cerimonia conclusiva del 184^ Corso di formazione. L’evento, tenutosi a Cairo Montenotte, rappresenta il culmine di un percorso intenso e impegnativo, segnando l’inizio di una carriera dedicata alla giustizia, alla sicurezza e al rispetto dei valori fondamentali dello Stato.

Con questo giuramento, Francesco Pio ha dimostrato non solo la sua determinazione e il suo impegno, ma anche la sua volontà di affrontare le sfide di un ruolo così importante e complesso. Il percorso di formazione, contraddistinto da sacrifici, studio e disciplina, lo ha preparato ad affrontare con professionalità le responsabilità del suo incarico, ponendo al centro il rispetto per la legge e per la dignità umana.

La cerimonia, toccante e solenne, ha visto la partecipazione di autorità locali, rappresentanti delle istituzioni e, naturalmente, dei familiari e degli amici dei neo-agenti. Tra questi, la famiglia di Francesco Pio e la fidanzata Anastasia hanno voluto esprimere il loro orgoglio e la loro ammirazione per questo straordinario risultato.

“Con grande orgoglio e ammirazione, celebriamo il tuo giuramento, un traguardo che rappresenta dedizione, coraggio e impegno verso un futuro di responsabilità e servizio. Ti auguriamo che ogni passo sia accompagnato da forza, determinazione e il sostegno delle persone che ti vogliono bene. Questo momento segna l’inizio di un percorso fatto di sacrifici, ma anche di grandi soddisfazioni sono state le parole di augurio della sua famiglia e di Anastasia, che lo hanno accompagnato con il loro affetto in questa importante tappa della sua vita.

La carriera nella Polizia Penitenziaria non è solo una scelta professionale, ma una vocazione al servizio della Collettività, alla tutela della sicurezza e al rispetto dei diritti. Francesco Pio, con il suo impegno e la sua determinazione, rappresenta un esempio per chiunque desideri intraprendere una strada al servizio dello Stato e dei suoi valori.

L’intera comunità di avellana si stringe intorno a Francesco Pio, augurandogli un futuro brillante e ricco di soddisfazioni in questo percorso di grande responsabilità e onore.

Congratulazioni, Francesco Pio, per questo straordinario traguardo e buon cammino al servizio della giustizia e della comunità !