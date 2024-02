BAIANO. Successo professionale della dott.ssa Giusy De Laurentiis inserita negli organici dell’Agenzia Nazionale-Erasmus

Importante affermazione professionale per la dott.ssa Giusy De Laurentiis, titolare della Direzione dei servizi amministrativi dell’Istituto comprensivo Europa Unita, ad Afragola. Ha superato il concorso per l’inserimento negli organici dell’ Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, che fa riferimento al Ministero dell’Istruzione e del Merito. La dott.ssa De Laurentiis eserciterà funzioni operative nella struttura dell’Agenzia–Indire, attiva a Napoli, nell’ambito delle iniziative di Erasmus, il progetto europeo per la formazione e la diffusione della prativa sportiva tra le giovani generazioni.