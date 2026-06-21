BAIANO – Doppia festa per Luigi Lippiello: laurea e onomastico nello stesso giorno

Giornata di grande gioia e soddisfazione per Luigi Lippiello, che celebra due importanti ricorrenze: il conseguimento della laurea e il suo onomastico.

Un traguardo prestigioso, raggiunto grazie a impegno, sacrificio e determinazione, che apre le porte a nuove opportunità professionali e personali. La coincidenza con il giorno dedicato al suo Santo rende questa data ancora più speciale e indimenticabile.

A Luigi giungono i più sinceri auguri da parte della sua famiglia, che con orgoglio condivide questo momento di felicità: papà Ferdinando, mamma Giovanna e la sorella Giusi gli augurano un futuro ricco di successi, soddisfazioni e serenità.

«Siamo fieri del percorso che hai compiuto e dei risultati ottenuti. Che questa laurea rappresenti solo il primo passo verso nuovi e importanti traguardi».

A Luigi Lippiello, dunque, i più calorosi complimenti per la laurea e gli affettuosi auguri di buon onomastico.