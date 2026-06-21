Avella, 51 anni d’amore per Leonardo Catalano e Rosa D’Avella

AVELLA – Un traguardo straordinario, fatto di amore, dedizione e valori familiari. Leonardo Catalano e Rosa D’Avella festeggiano oggi il loro 51° anniversario di matrimonio, circondati dall’affetto dei figli, dei nipoti e di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di condividere con loro un lungo cammino di vita.

Cinquantuno anni insieme rappresentano una testimonianza autentica di unione e complicità. Nel corso degli anni, la loro famiglia è cresciuta attorno a un legame solido e sincero, diventando un punto di riferimento per le nuove generazioni.

«Il vostro matrimonio è la base della nostra famiglia, una roccia su cui possiamo sempre contare», è il messaggio di affetto che accompagna questa importante ricorrenza, racchiudendo il sentimento di gratitudine e ammirazione che figli e nipoti nutrono nei confronti della coppia.

Tra ricordi, sacrifici condivisi, gioie e traguardi raggiunti insieme, Leonardo e Rosa continuano a rappresentare un esempio di amore duraturo, fondato sul rispetto reciproco e sulla forza dei valori familiari.

In occasione di questo speciale anniversario, giungano ai coniugi Catalano e D’Avella i più sinceri auguri di salute, serenità e felicità, con l’auspicio che possano continuare a vivere ancora tanti momenti felici insieme, circondati dall’affetto dei loro cari.

Buon 51° anniversario di matrimonio a Leonardo Catalano e Rosa D’Avella.