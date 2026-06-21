Tragedia a Senago: auto con nove giovani precipita nel canale Villoresi, tre vittime

SENAGO (Milano) – Una notte di festa si è trasformata in tragedia all’alba di oggi a Senago, nel Milanese, dove un’auto con a bordo nove giovani è precipitata nel canale Villoresi. Il drammatico incidente è costato la vita a tre ragazzi di 17 anni, mentre altri occupanti del veicolo sono rimasti feriti.

Secondo una prima ricostruzione, la vettura stava percorrendo una strada della zona quando, per cause ancora in corso di accertamento, è uscita di strada finendo nelle acque del canale. Immediato l’allarme ai soccorsi, che hanno mobilitato vigili del fuoco, sommozzatori, personale sanitario dell’Areu e carabinieri.

All’arrivo delle squadre di emergenza, sette giovani sono stati recuperati dal veicolo. Sei di loro sono stati affidati alle cure del personale sanitario, mentre per uno non c’è stato nulla da fare. Nel corso delle successive operazioni di recupero dell’auto e delle ricerche all’interno del canale, i vigili del fuoco hanno individuato altri due giovani intrappolati nell’abitacolo. Entrambi erano già deceduti.

Il bilancio finale è quindi di tre vittime, tutte di appena 17 anni: due ragazzi e una ragazza. Una tragedia che ha profondamente colpito la comunità locale e le famiglie coinvolte.

Il conducente dell’auto, un cittadino italiano di 19 anni, è attualmente indagato per omicidio stradale aggravato. Dagli accertamenti effettuati dalle forze dell’ordine è emerso che il giovane è risultato positivo all’alcol test. Gli investigatori stanno ora lavorando per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare eventuali ulteriori responsabilità.

Tra gli elementi al vaglio degli inquirenti vi è anche il numero degli occupanti presenti all’interno del veicolo al momento dello schianto: nove persone a bordo di un’unica auto, una circostanza che potrebbe aver contribuito ad aggravare le conseguenze dell’incidente.

Le indagini proseguono sotto il coordinamento dell’autorità giudiziaria, mentre la comunità di Senago e dell’hinterland milanese si stringe attorno ai familiari delle giovani vittime in uno dei più gravi incidenti stradali registrati nella zona negli ultimi anni.