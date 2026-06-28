Avella, il giorno speciale di Francesco Martino: la gioia della Prima Comunione

Oggi è un giorno speciale per Francesco Martino, che ad Avella si appresta a ricevere il sacramento della Prima Comunione, uno dei momenti più importanti del suo cammino di fede.

Un’occasione che sarà vissuta con grande emozione insieme alla famiglia, ai parenti e agli amici, nel segno della spiritualità e della condivisione.

Per questa giornata così significativa, mamma Alessandra e papà Elia gli dedicano un messaggio pieno d’amore:

«Che la gioia di questo giorno resti sempre viva nel tuo cuore e che la luce del Signore guidi ogni tuo passo. Auguri, Francesco!»

Anche la redazione di Binews si unisce agli auguri, formulando a Francesco i migliori auspici affinché questa giornata rimanga un ricordo prezioso e rappresenti l’inizio di un cammino illuminato dalla fede, dalla serenità e dall’amore.

Tantissimi auguri, Francesco, per la tua Prima Comunione!