100 DIQUESTI GIORNI. San Paolo Bel Sito (NA), i 50 anni di Annalisa Borriello. Gli auguri del marito Trifone Addeo

Compie oggi il suo 50° compleanno Annalisa Borriello di San Paolo Bel Sito. Ecco gli auguri speciali da parte del marito Trifone Addeo.

Anche se a qualcuno potrebbe sembrare esagerato volevo proprio scriverti per questi tuoi primi cinquant’anni, amore mio. E non possono che essere parole bellissime le mie, visto che sono ispirate da te che sei il mio Sole, un punto di riferimento vitale in questa vita che ci mette di giorno in giorno sempre più alla prova.

Noi non molliamo, anzi: il nostro amore è riuscito a farci superare innumerevoli difficoltà, e la nostra presenza, questo esserci l’uno per l’altra nonostante tutto, ci ha reso la vita più leggera e il tempo amico, ha lentamente trasformato questa corsa a ostacoli in una passeggiata in riva al mare.

Sì, Annalisa, con te al mio fianco tutto ha assunto una forma nuova. Questo pensiero per i tuoi 50 anni è quindi il minimo che posso fare per rendere indimenticabile la giornata che dedichiamo tutti a te e alla meravigliosa persona che sei. Ed è un pensiero che non può che continuare con un grazie.

Grazie dei sorrisi che mi regali ogni giorno, degli occhi splendenti che illuminano da sempre il mio cammino, delle tue mani calorose e dei tuoi abbracci.

Grazie per tutto, ogni cosa, anche per le liti.

Che in fondo anche quelle ci hanno reso quelli che siamo.

Il mio augurio per questi 50 anni è che tu possa guardare avanti senza guardare al passato con il rimpianto, e sono sicuro che è così, speranzosa in un domani migliore e determinata a costruirlo, felice per un presente che riuscirai a vivere da protagonista.

Il mio è un augurio ricco d’amore, e te lo scriverei ogni giorno di ogni anno che ci resta, non dimenticarlo.

Perché è in ogni giorno che grazie a te io do senso alla mia esistenza. Ti amo.