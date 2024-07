100 DI QUESTI GIORNI. Sirignano, laurea in Giurisprudenza per Giovanni Rea

Giovanni Rea di Sirignano ha conseguito oggi la laurea in Giurisprudenza con la votazione di 110 con lode, menzione speciale alla carriera e invito a proseguire gli studi. Giovanni, già iscritto all’albo come praticante avvocato, ha concluso un brillante percorso discutendo una tesi in Diritto processuale amministrativo dal titolo: “Il sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica: confini e prospettive”, relatore Chiarissimo Prof. Gherardo Maria Marenghi. Augurissimi al dottore dalla mamma Patrizia Pascale e dalla sorella, Avv. Alessandra Rea. .