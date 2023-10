100 DI QUESTI GIORNI. Quadrelle (Av), Laurea magistrale in scienze della politica, per Stefania Colucci

Laurea magistrale in scienze della politica per la giovane Stefania Colucci di Quadrelle (AV). Ecco gli auguri speciali: “Sin da piccola non hai mai amato le strade già battute, i percorsi semplici. Quella curiosità e tenacia che ti hanno sempre contraddistinta oggi ti hanno portata fino al gradino più alto. E noi non potremmo essere più orgogliosi di te tesoro. Auguri dalla tua famiglia. Un abbraccio forte da tutti noi, sempre vicini e uniti con il cuore”.

Auguri anche dalla redazione di Binews.