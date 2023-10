Ariano Irpino, le nonne insegnano ai giovani, le vecchie tradizioni culinarie arianesi.

Si è svolto, domenica 15 ottobre ’23 ad Ariano Irpino, una interessantissimo evento presso il Centro Sociale di via Martiri, dove le nonne, hanno insegnato alle ragazze e ragazzi del volontariato, le tradizioni culinarie arianesi. In special modo, come si realizza la pasta fatta a mano i cosiddetti “ cecatielli “, che sono, di solito serviti nei vari ristoranti o agriturismi della Valle Ufita e dell’alta Irpinia.

L’ evento, patrocinato dall’ Associazione di Volontariato PANACEA ODV, ha avuto inizio alle 9,30 del mattino ed’è proseguito fino alle ore 17,00 del pomeriggio.

Il laboratorio di cucina, ha visto la partecipazione, di ragazze e ragazzi, che con entusiasmo si sono cimentati nella preparazione del pranzo, fatto di “ cecatielli al sugo “ ed altre succose pietanze a base di carne, tutte pietanze preparate, nel solco della tradizione arianese, che una volta cucinate, sono state servite a pranzo alle famiglie intervenute, composte, da bambini, genitori e nonni.

Il tutto, sotto la supervisione della Direttrice dell’ Associazione PANACEA ODV, la Signora Maria Spina, coadiuvata da altre Signore, che per l’occasione, hanno fatto da insegnati di cucina ai giovani.

Al termine, dell’evento i giovani e organizzatori, sono stati premiati con un attestato di partecipazione, da Enrico Franza ( Sindaco di Ariano Irpino ), che si è complimentato per l’iniziativa con gli organizzatori e con i ragazzi per quanto fatto e che sono il futuro di Ariano Irpino.

Per l’occasione il Sindaco Franza, era accompagnato da Pasqualino Molinari (Assessore alle politiche sociali del Comune di Ariano Irpino ), che a sua volta , ha ringraziato gli organizzatori per la manifestazione svolta, che ha rappresentato una consegna, tra la longevità e giovinezza.

I dolci serviti al termine del pranzo, sono stati omaggio di una nota pasticceria di Ariano Irpino “L’ Incontro “.

Carmine Martino