100 DI QUESTI GIORNI. Nola, nozze d’oro per i coniugi Giovannina Acierno e Raffaele Napolitano

Festeggiano oggi, sabato17 febbraio 2024, il loro 50° anniversario di matrimonio i coniugi Giovannina Acierno e Raffaele Napolitano di Nola, ecco gli auguri speciali: “In occasione del vostro cinquantesimo anniversario di matrimonio, desideriamo esprimervi i nostri più sinceri auguri. Questa è una tappa straordinaria nella vostra vita insieme, un traguardo che testimonia la forza del vostro amore, della vostra dedizione reciproca e della vostra capacità di affrontare insieme le sfide della vita.

Le vostre figlie Franca e Luisa, insieme ai generi Salvatore Napolitano e Salvatore Ciccone, si uniscono alle vostre nipotine Viola, Samira, Jenny e Ilenia per congratularsi con voi in questa giornata speciale. È un momento di gioia e celebrazione per l’intera famiglia, poiché riflettiamo sull’incredibile percorso che avete intrapreso insieme. La cerimonia religiosa presso la Chiesa Sant’Andrea a Sirignano aggiunge un tocco di spiritualità e significato a questa occasione. È un momento in cui potete rinnovare gli impegni presi cinquant’anni fa, ringraziare per le gioie condivise e affrontare con coraggio e speranza il futuro che vi attende. Dopo la cerimonia, la festa prosegue presso il ristorante Villa José a Baiano, dove potrete condividere la vostra felicità con gli amici e gli ospiti che hanno avuto il privilegio di accompagnarvi in questo lungo viaggio. Sarà un’occasione per rievocare ricordi, ridere insieme e brindare al vostro amore duraturo. Auguriamo a entrambi un futuro ancora ricco di momenti preziosi, di complicità e di amore. Che ogni giorno sia un nuovo capitolo di questa straordinaria storia d’amore che avete scritto insieme”.