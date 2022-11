100 DI QUESTI GIORNI. Nola, il compleanno di Valentina Annunziata

Non posso darti soluzioni per tutti i problema della vita.

Non ho risposte per i tuoi dubbi o timori,

però posso ascoltarli e dividerli con te

Non posso cambiare né il tuo passato

né il tuo futuro

Però quando serve starò vicino a te

Non posso evitarti di precipitare,

solamente posso offrirti la mia mano

perché ti sostenga e non cadi

La tua allegria, il tuo successo e il tuo trionfo

non sono i miei

Però gioisco sinceramente quando ti vedo felice

Non giudico le decisioni che prendi nella vita

Mi limito ad appoggiarti a stimolarti

e aiutarti se me lo chiedi

Non posso tracciare limiti

dentro i quali devi muoverti,

Però posso offrirti lo spazio

necessario per crescere

Non posso evitare la tua sofferenza,

quando qualche pena ti tocca il cuore

Però posso piangere con te e raccogliere i pezzi per rimetterlo a nuovo.

Non posso dirti né cosa sei né cosa devi essere

Solamente posso volerti come sei

ed essere tua amica. J.L. Borges

Buon compleanno Valentina da Rosanna, Anita e Nunzia. Le tue amiche…