100 DI QUESTI GIORNI. Mugnano del Cardinale, auguri di Cuore per gli 80 Anni di Acierno Vincenzo alias “Ginnaretto”

In questo sabato speciale, 20 gennaio 2024, si celebra un evento straordinario e gioioso a Mugnano del Cardinale: il compleanno di Acierno Vincenzo, affettuosamente noto come “Ginnaretto”, che compie oggi ottant’anni. In occasione di questo significativo traguardo, gli auguri più speciali giungono da sua figlia Nunzia e dai nipoti Michelangelo e Vincenzo.

Ottant’anni sono una pietra miliare che sottolinea una vita ricca di esperienze, di amore e di preziosi momenti condivisi con famiglia e amici. Ginnaretto, con la sua saggezza e la sua vitalità, ha contribuito a rendere ancora più speciale il tessuto della comunità di Mugnano del Cardinale.

Nunzia, Michelangelo e Vincenzo, insieme all’assessore Giovanni Belloisi, desiderano esprimere la loro gratitudine e affetto per il patriarca di famiglia, sottolineando quanto il suo amore e la sua guida abbiano influenzato positivamente le loro vite. La famiglia è la radice di ogni gioia e il cuore di ogni festività, e oggi è un giorno per celebrare il legame straordinario che li unisce.

Ogni passo di questi ottanta anni ha contribuito a costruire la persona straordinaria che è Ginnaretto. La sua saggezza, la sua gentilezza e il suo spirito vivace sono una fonte di ispirazione per tutti coloro che lo conoscono. Gli auguri che giungono dalla famiglia sono accompagnati da un affetto immenso e dalla speranza di tanti altri anni di felicità, salute e serenità.

In questo giorno speciale, tutta la comunità di Mugnano del Cardinale si unisce nel festeggiare un uomo tanto amato e rispettato. Che questo traguardo segni l’inizio di un nuovo capitolo di gioie, soddisfazioni e momenti indimenticabili.

Auguri di cuore a Acierno Vincenzo, alias “Ginnaretto”, per gli ottanta anni appena compiuti. Che questa giornata sia ricca di amore, sorrisi e affetto da parte di tutti coloro che lo amano. Buon compleanno!