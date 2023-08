Festeggiano oggi il loro 25° anniversario di matrimonio i coniugi Cinzia e Pasquale Biancardi di Baiano. Gli auguri speciali per le nozze d’argento giungono dal nipote: “Un amore davvero forte vi ha portato fin qui, che vi conduca sempre in luoghi sicuri e sereni. Auguri per le vostre nozze d’argento! Dal vostro nipote, Prof. Amalio Montuori.”

Auguri anche dalla redazione di Binews.