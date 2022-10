100 DI QUESTI GIORNI. Avella, i 49 anni di Domenica

Oggi è il tuo compleanno ma per te gli anni sembrano non passare.

Bella come una Dea,

luminosa come una stella,

profumata come un fiore dal sapore antico,

sempre vivo mai appassito,

vitale e giovanile con dedizione nel dare,

riflessa nella luna,

germoglio del sole,

radice nella terra,

sapore prelibato di un frutto vellutato,

seme di un amore infinito ed incondizionato.

Tantissimi auguri di buon compleanno. Che possa tu essere sempre felice. Da tuo marito Franco, dalle tue figlie, generi e nipoti. Auguri Bionda