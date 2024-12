Christmas Night Party a Pollena Trocchia: musica, luci e magia natalizia per grandi e piccini

Una vera e propria festa di Natale per le famiglie, che vedrà il borgo di Trocchia animarsi di musica a tema e luci, riempiendosi della magia propria di questo periodo dell’anno e regalando emozioni a grandi e piccini. Domani sera a Pollena Trocchia è in programma un nuovo appuntamento del ricco calendario degli eventi di fine e inizio anno organizzato dall’Amministrazione Comunale. Questa volta sarà Trocchia, e in particolare Piazza Capece Minutolo, via Trinchera e via Caracciolo, a ospitare la manifestazione natalizia. Il Christmas Night Party, questo il titolo dell’evento, prevede lo show musicale a cura di Armonia Music & Culture, che proporrà lo spettacolo Xmas & Dance Under the Star, poi l’incontro con Babbo Natale promosso dei ragazzi della parrocchia Santissima Annunziata e il mercatino di prodotti artigianali con laboratori a tema per bambini dai 5 ai 10 anni curato dall’associazione Agapè. Sarà infine allestita anche un’area food a cura di Villa Egea e Miseria e Nobiltà. «Bambini e bambine, giovani e meno giovani, residenti e non. Tutti sono invitati a vivere la magica atmosfera di una notte di festa natalizia nel borgo di Trocchia, che con musica, luci e allestimenti si farà ancora più accogliente, pronto ad abbracciare chiunque voglia lasciarsi trasportare dalle emozioni e dal divertimento che questo evento promette di sprigionare. Un ringraziamento particolare è doveroso per i giovani della parrocchia di Trocchia» ha detto Francesco Pinto, vicesindaco di Pollena Trocchia con delega agli Eventi e alla Valorizzazione del Territorio. «Gli eventi che stiamo realizzando sul territorio comunale sono frutto di un intenso lavoro di programmazione e recupero delle risorse economiche necessarie, provenienti sia da finanziamenti sovracomunali, sia dalle casse del nostro ente. È questo il caso del Christmas Night Party, che sarà ospitato nella nostra cittadina resa ancora più bella dalle luminarie installate per le feste» ha detto il sindaco Carlo Esposito.