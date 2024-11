Visciano: 7° Meeting sull’Inquinamento Ambientale nell’Area Nolana e Basso Avellinese

Il Comune di Visciano, in collaborazione con l’Associazione per la Tutela Ambientale e Protezione Civile (A.T.A.P.C.), ospiterà il 7° Meeting sull’Inquinamento Ambientale nell’Area Nolana e Basso Avellinese, con il tema centrale “Riqualificazione dei nostri territori: difesa del creato”. L’evento si terrà il prossimo sabato 7 dicembre 2024, alle ore 18:00, presso la Sala Consiliare di Via L. Bovio, a Visciano (NA).

Il meeting avrà lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della tutela ambientale e della salvaguardia del territorio, con un focus particolare sulla riqualificazione delle aree più colpite da problematiche ambientali.

Programma della serata

L’incontro sarà aperto alle ore 18:00 dal presidente dell’A.T.A.P.C., Gioacchino Iovino, seguito dal saluto istituzionale del sindaco di Visciano, Sabato Trinchese.

Tra gli interventi previsti:

P. Heliberto Morales Rio , Superiore Generale M.D.R.;

, Superiore Generale M.D.R.; On. Massimiliano Manfredi , Vicepresidente della Commissione Ambiente Regione Campania;

, Vicepresidente della Commissione Ambiente Regione Campania; Prof. Antonio Marfella , oncologo e tossicologo dell’Ospedale Pascale di Napoli (ISDE Medici per l’Ambiente);

, oncologo e tossicologo dell’Ospedale Pascale di Napoli (ISDE Medici per l’Ambiente); Avv. Angelo Coppola , tecnico scientifico A.T.A.P.C.;

, tecnico scientifico A.T.A.P.C.; Prof.ssa Rita Esposito , dirigente scolastico dell’I.C. Arturo D’Onofrio;

, dirigente scolastico dell’I.C. Arturo D’Onofrio; Sindaci e rappresentanti dei Comuni di Tufino, Casamarciano, Roccarainola e Rocchetta;

Dott. Gennaro Esposito, ISDE Medici per l’Ambiente ASL NA3.

La serata sarà moderata dall’Avv. Antonio Russo, giornalista de Il Mattino.

L’evento si concluderà con un invito alla riflessione e alla partecipazione attiva da parte di tutti i cittadini, sottolineando l’importanza del contributo collettivo per la difesa del nostro ambiente.

“La Terra su cui viviamo non l’abbiamo ereditata dai nostri padri, l’abbiamo presa in prestito dai nostri figli”.

La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa per un futuro più sostenibile e rispettoso del creato.