Brunella Schisa e il racconto della forza delle donne: il velo strappato protagonista dell’evento all’Università di Salerno lunedì 25 novembre alle 14.30

In occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, il Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione (DISUFF) dell’Università degli Studi di Salerno invita la comunità accademica e il pubblico a partecipare all’evento:

«Non tagliatele i capelli, barbare!» Violenza sulle e resilienza delle donne, in cui verrà presentato il libro Il velo strappato di Brunella Schisa.

L’appuntamento è fissato per lunedì 25 novembre 2024, alle 14:30, presso l’aula C11 dell’edificio D del campus universitario di Fisciano.

L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali della professoressa Paola Aiello, Direttrice del DISUFF, della professoressa Angela Di Stasi, delegata del Rettore alle Pari opportunità, e della professoressa Ornella Malandrino, Direttrice dell’OGEPO.

Al centro dell’evento, la voce dell’autrice Brunella Schisa, che dialogherà con la professoressa Irene Chirico, il professore Claudio Nobili e studentesse e studenti dell’ateneo. Il suo libro, Il velo strappato, affronta temi cruciali legati alla condizione femminile, in un racconto che intreccia dolore e forza, violenza e resilienza.

L’evento si propone come un’occasione per riflettere insieme su un tema purtroppo ancora attuale: la violenza contro le donne. Attraverso le parole di Brunella Schisa, sarà possibile approfondire non solo i meccanismi di oppressione, ma anche le strategie di resistenza e il coraggio delle donne di riprendersi la propria libertà.

Questa iniziativa rientra nella tabella di marcia dell’Ateneo sulle Pari Opportunità, confermando l’impegno dell’Università di Salerno nella sensibilizzazione su temi di grande rilevanza sociale.

Non è solo un evento, ma un invito a essere parte attiva del cambiamento, a costruire insieme una società più giusta e inclusiva.