CIMITILE. Garage Tavolario e l’Associazione “Garage, Repairs & Pizza A.P.S.”: il ritorno del Forno Sociale

Sabato 14 dicembre 2024 presso Garage Tavolario a Cimitile ( Na), si è tenuto il primo incontro di presentazione dell’ Associazione Garage, Repairs & Pizza A.P.S. che ha istituito la rievocazione del “ Forno Sociale” ovvero il forno di quartiere, forno comunitario di una volta.

Garage Tavolario a Cimitile già luogo d’incontro e spazio per eventi socio-culturali nonché spazio di coworking e formazione aziendali come Team Building e Offsite Corporate oggi è divenuta anche la sede della costituenda associazione “ Garage, Repairs & Pizza A.P.S “

Abbiamo incontrato gli ideatori di questa iniziativa, Gianfranco Tavolario e l’eclettico Severino Grasso, che di professione fa ben altro, ma che oggi è uno stimato appassionato del settore, cultore e divulgatore del mondo dei lievitati, pizza, pane e farine nonché da diversi anni avviato in attività di mentoring e consulenze su diversi broadcast e community di appassionati e addetti ai lavori, chef dimostratore.

Allora Gianfranco ci spieghi meglio qual è la mission dell’ Associazione Garage, Repairs & Pizza? “Quando ci siamo conosciuti con l’amico Severino Grasso, in modo anche abbastanza casuale, subito ci siamo resi conto che alcuni tratti personali ci univano fortemente, questi ci hanno indotto ad intraprendere un cammino condiviso, provo a riassumerli:

• Forte attaccamento alle relazioni sociali e alle tradizioni locali

• Passione per il mondo pizza e lievitati

• Voglia di recuperare e riaggiustare ( Repairs ) le cose andate dimenticate ed abbandonate del passato

• Condividere con i ns familiari, con i ns amici e con tutti i ns conoscenti e non, queste nostre passioni

L’associazione Garage, Repairs & Pizza, rappresenta oggi la naturale evoluzione delle attività che sin dall’inizio hanno caratterizzato lo spazio del Garage Tavolario un CONTENITORE di attività, relazioni, incontri sociali ritornando a stare insieme ( dopo il periodo delicato della pandemia ) rimettendo al centro le persone, cercando di aggiustare ciò che nel tempo si è rotto ovvero quel tessuto di relazioni e condivisione che hanno caratterizzato la nostra gioventù dove si cresceva insieme ed erano forti le relazioni e i valori aggregativi del cortile, dello sport, delle amicizie nelle strade e nei quartieri.”

Severino l’idea di rievocare il Forno Sociale? “Cosa vogliamo fare? Aprire a tutti uno spazio condiviso come erano i forni di quartiere o comunitari di una volta, dove diffondere la cultura della panificazione e cottura al forno ma non solo; rievocare e mantenere vive le tradizioni culturali, rurali e del cibo locale , coinvolgere produttori a km 0, recuperare una socialità offline, favorire i rapporti intergenerazionali , fare Comunità insomma ! Proprio come avveniva nei cortilidi una volta, intorno ad un oggetto fortemente aggregativo come il forno a Legna!”

Severino tutto abbastanza chiaro, ma per la Pizza Napoletana in tutto questo, cosa volete proporre? “Non vogliamo sostituirci a nessuno degli esperti maestri pizzaioli in giro assolutamente… lungi da noi !! credo però partendo dalle radici popolari di questo piatto conosciuto in tutto il mondo, sia utile e di gran valore anche fare cultura della Pizza Napoletana tra gli appassionati pizzaioli casalinghi che stanno aumentando sempre più; oggi 4 famiglie su 5 almeno una volta alla settimana fa la pizza a casa, quindi rivolgendoci a questi amici appassionati vogliamo aprire le porte della nostra casa Garage Tavolario, affinchè l’ associazione Garage, Repairs & Pizza, diffonda nozioni basi, ma anche un po’ più approfondite, per realizzare una buona pizza Napoletana con i forni casalinghi che si stanno diffondendo sempre di più ! insieme a me, ciclicamente inviterò anche amici esperti e professionisti per diffondere nei nostri incontri e seminari la cultura della Pizza Napoletana, che rimarrà un piatto popolare, fortemente legato alle nostre radici, che vogliamo valorizzare ancor di più come un piatto semplice di tutti e per tutti; vogliamo supportare tutti quelli che vogliono aprirsi con passione a questo mondo della Pizza Napoletana, per fare una buona pizza a casa con le proprie famiglie ed amici”.