Forino (Av). Comunità scossa per la perdita del giovane Sabatino Armieri. Il Sindaco Olivieri proclama il lutto cittadino

Una comunità molto scossa quella di Forino dopo il tragico incidente stradale che ieri ha visto la perdita di un giovanissimo ragazzo del posto Sabatino Armieri di appena 16 anni. Da ogni parte sono arrivate ed arrivano gesti e parole di vicinanza alla famiglia del ragazzo. Il Primo Cittadino Antonio Olivieri profondamente provato ed addolorato dall’ accaduto ha deciso di proclamare per domani 27 Febbraio il lutto cittadino.

“Interpretando il profondo dolore dell’intera Comunità di Forino per la prematura scomparsa del giovane Sabatino Armieri che ha suscitato immenso dolore e commozione;

Ritenuto opportuno e doveroso, facendosi portavoce del diffuso sentimento di angoscia dell’intera Comunità Forinese, proclamare il lutto cittadino in segno di rispetto e di partecipazione al dolore della famiglia, colpita profondamente nei sentimenti più forti;

Accertato che la celebrazione delle esequie funebri si svolgeranno in data 27 febbraio 2022 presso la Chiesa di Santa Maria della Misericordia e Sant’Anna in Celzi di Forino;

Rilevato che la proclamazione del lutto cittadino è il modo in cui il Comune di Forino intende manifestare solennemente e tangibilmente il proprio dolore e quello dell’intera Comunità;

PROCLAMA il LUTTO CITTADINO per il giorno 27 febbraio 2022, giorno nel quale si svolgeranno i funerali del giovane Sabatino, in segno di cordoglio per la prematura scomparsa;

DISPONE l’esposizione della bandiera a mezz’asta negli edifici pubblici;

INVITA I cittadini e le organizzazioni sociali ad esprimere, in forma autonoma, la loro partecipazione al lutto cittadino in segno di raccoglimento e di rispetto. È vietata nella fascia oraria delle esequie funebri qualsiasi attività e comportamento in contrasto con il carattere luttuoso della giornata. Il Sindaco dr. Antonio Olivieri”

adsense – Responsive – Post Articolo