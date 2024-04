Calcio Serie C, 36a giornata. L’Avellino si aggiudica il big match, un gol di Sgarbi piega il Benevento

Avellino (3-5-2): Ghidotti; Cancellotti, Cionek, Frascatore; Llano (dal 66′ Sgarbi), De Cristofaro, Armellino, Rocca (dal 66′ Ricciardi), Liotti (dal 75′ Tito); Gori (dall’87’ Dall’Oglio), Patierno (dall’87’ Marconi). A disposizione: Pane, Pizzella, Mulé, Rigione, Pezzella, Palmiero, Russo, Tozaj. All. Pazienza.

Benevento (3-4-2-1): Paleari; Berra, Capellini, Pastina; Simonetti, Nardi, Talia; Masciangelo (dall’84’ Ciano); Ciciretti (dal 52′ Starita), Pinato; Perlingieri (dal 62′ Ferrante). A disposizione: Manfredini, Nunziante, Meccariello, Terranova, Viscardi, Agazzi, Karic, Kubica, Carfora, Bolsius, Lanini, Marotta. All. Auteri.

Arbitro: Bordin di Bassano del Grappa.

Assistenti: Boggiani di Monza e Morea di Molfetta.

Quarto Ufficiale: Madonia di Palermo.

Note: ammoniti Capellini, Simonetti, Cancellotti, Sgarbi, Liotti; recupero p.t. 3′, s.t. 4′.

Rete: 82′ Sgarbi

di Lucio Ianniciello

Avellino da impazzire, batte il Benevento e lo stacca, seconda piazza a +3 dalle streghe. Il gol di Sgarbi, entrato a gara in corso, piega la resistenza ospite.

Pazienza sceglie Llano e Liotti sugli esterni, in difesa c’è Cionek. In mediana De Cristofaro, Armellino e Rocca. Coppia d’attacco Gori-Patierno. Nel Benevento Ciciretti e Pinato agiscono alle spalle della punta Perlingieri. La prima conclusione è proprio di Ciciretti, da calcio di punizione, neutralizza Ghidotti. L’Avellino risponde con Rocca, in area sannita l’azione sfuma sul più bello. All’8′ attivo l’asse Perlingieri-Ciciretti, ancora quest’ultimo tira a giro trovando pronto Ghidotti. L’Avellino reagisce con Gori al 12′, tentativo deviato in corner e con Cionek un minuto dopo, il suo colpo di testa è addomesticato non senza difficoltà da Paleari in due tempi. Dopo una lunga pausa si ritorna a giocare, lancio di fumogeni in campo dalla curva beneventana. Al 33′ episodio dubbio in area giallorossa, Gori va giù dopo un contatto con Capellini. L’arbitro lascia correre. Lo stesso Gori conclude a lato dopo qualche minuto. Finisce a reti bianche il primo tempo.

Nella ripresa, dopo 7′, esce Ciciretti ed entra Starita. Al 53′ ospiti vicini al gol, Ghidotti si oppone a Perlingieri dopo il suggerimento di Starita. Al 69′ è Paleari a dire di no a Patierno. Il portiere sannita ancora decisivo sul subentrato Ricciardi, lo scavetto non va a buon fine. Al 79′ è il Benevento a sfiorare la marcatura, conclusione sull’esterno della rete di Pinato. All’82’ esplode il Partenio Lombardi, Sgarbi incrocia uccellando Paleari. Avellino in vantaggio. I minuti di recupero sono 4. I lupi si divorano il raddoppio, se ne va Sgarbi e serve Dall’Oglio ma il passaggio è intercettato. Finisce con la grande festa del Partenio Lombardi.