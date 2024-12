AVELLA. Insediamento del Nuovo Consiglio di Istituto e novità per il Prossimo Anno Scolastico

Il giorno 16 dicembre c.a., si è insediato il nuovo Consiglio di Istituto presso l’ I. C. “Monsignor Pasquale Guerriero”, composto da 8 membri per la componente docenti ed 8 per quella dei genitori.

Alla guida del Consiglio la Presidente neo eletta Felicia Pecchia, il Vice presidente Antonio Fasolino e i membri della giunta esecutiva: Valentina Cacace, Maria Grazia Di Palo e la docente Virginia Manganiello.

L’organo che rappresenta la componente dei genitori è utile al fine di garantire sia il libero confronto tra tutte le componenti della scuola, sia il raccordo tra scuola e territorio, gestisce gli aspetti economici e organizzativi generali della scuola.

Dalla risultanza degli eletti, si evince una continuità di scelta, indice di una fiducia per il proficuo impegno profuso negli ultimi quindici anni, da parte di genitori che hanno attivamente contribuito alla crescita dell’Istituzione. Nel rispetto del lavoro fino ad oggi portato avanti, e sempre all’insegna della trasparenza e del confronto tra scuola, famiglia e istituzioni, se da un lato il Consiglio è pronto a garantire il buon esito dei progetti in corso, dall’altro si propone di avviarne di nuovi al fine di contribuire all’ampliamento dell’offerta formativa.

Tanti i rinnovamenti in questi anni. Il Consiglio, in collaborazione con gli altri organi scolastici, ha utilizzato i fondi FESR per l’introduzione di reti cablate e l’inserimento di strumenti informatici ed arredi innovativi per tutti gli ordini e gradi ed ottimizzato i fondi PNRR ottenuti, convertendoli in progettualità, che hanno reso sempre più la nostra scuola a misura di bambino.

Diverse le novità già annunciate con il primo insediamento e che verranno attuate già dal prossimo anno scolastico e che porteranno la nostra scuola in auge.

• Indirizzo musicale : Inserimento dell’indirizzo musicale con le seguenti specialità strumentali: -Pianoforte – Chitarra – Sax – Tromba .

•Nuova classe con seconda lingua Comunitaria Spagnolo :

Oltre alle lingue Inglese e Francese i nostri ragazzi avranno l’opportunità di apprendere lo spagnolo come seconda lingua comunitaria.

L’obiettivo principale sarà sempre quello di mettere la scuola al servizio delle nuove e future generazioni.

Dall’ 08 Gennaio 2025 sarà possibile compilare il modulo d’iscrizione.

“Vi invitiamo a seguire la nostra pagina Facebook Insieme per la scuola I.C. Mons. Pasquale Guerriero per tutte le informazioni e attività”, conclude la nota dell’istituto.