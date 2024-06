AVELLA. Incontro Divulgativo sull’Impatto della Cimice Asiatica nel Settore Corilicolo della Campania

Il 28 Giugno 2024, alle ore 18:00, presso il Complesso Monumentale Palazzo Ducale di Avella (AV), si terrà un incontro divulgativo di grande rilevanza per il settore corilicolo della Campania. L’evento è organizzato dal Servizio Fitosanitario della Regione Campania, in collaborazione con il CNR IPSP (Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante) e l’associazione Terrae Abellanae APS.

Una Minaccia per il Settore Corilicolo

La cimice asiatica (Halyomorpha halys) rappresenta una seria minaccia per le colture di nocciolo della Campania. Questo insetto alieno, introdotto accidentalmente in Europa, ha trovato nel nostro territorio un habitat favorevole alla sua proliferazione, causando ingenti danni alle colture locali.

Esperti a Confronto

L’incontro vedrà la partecipazione di esperti del settore che discuteranno le problematiche legate alla cimice asiatica e presenteranno strategie di monitoraggio e contenimento dell’insetto. Tra gli interventi previsti:

– *Roberto Napolitano*, Presidente dell’Associazione Terrae Abellanae APS, che aprirà l’evento e introdurrà i temi principali.

– *Daniela Carella e Patrizia Nappa* del Servizio Fitosanitario della Regione Campania, che parleranno delle misure attuate a livello regionale per contrastare l’invasione della cimice asiatica.

– *Massimo Giorgini e Domenico Crispo* del CNR IPSP, che illustreranno le ultime ricerche scientifiche e le tecniche di protezione sostenibile delle piante.

Moderazione e Patrocinio

L’evento sarà moderato da *Angelo Napolitano* dell’Associazione Terrae Abellanae APS. Il patrocinio è dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Avellino, sottolineando l’importanza dell’incontro come momento di aggiornamento professionale e networking per tutti i partecipanti.

Un’Opportunità per la Comunità Agricola

Questo incontro rappresenta un’opportunità unica per gli agricoltori, i tecnici e tutti gli operatori del settore corilicolo di approfondire le proprie conoscenze sull’impatto della cimice asiatica e di confrontarsi sulle migliori pratiche di gestione e contenimento. Inoltre, gli agronomi partecipanti potranno ottenere 0,25 CFP, contribuendo così al loro sviluppo professionale continuo.

Terrae Abellanae APS

L’associazione Terrae Abellanae APS, promotrice dell’evento, è impegnata nella valorizzazione della filiera agroalimentare tipica, dell’artigianato, dei beni culturali e dell’ambiente. Attraverso eventi formativi e conferenze, l’associazione favorisce lo scambio di conoscenze tra operatori del settore, promuovendo la qualità e la riduzione dell’impatto ambientale nel rispetto delle normative vigenti.

L’incontro si preannuncia come un evento imperdibile per chiunque sia coinvolto nel settore corilicolo e voglia aggiornarsi sulle ultime novità e soluzioni per fronteggiare la cimice asiatica.