ALMANACCO DEL GIORNO. Sabato, 9 Maggio 2026

S. GREGORIO V., S.E DUILIO
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Settimana n. 19
Giorni dall’inizio dell’anno: 129/236
A Roma il sole sorge alle 04:57 e tramonta alle 19:16 (ora solare)
A Milano il sole sorge alle 04:59 e tramonta alle 19:39 (ora solare)
Luna: 1.07 (lev.) 10.56 (tram.)
Luna: ultimo quarto alle ore 22.14.
Aforisma del giorno:
Quando una donna si risposa lo fa perché detestava il primo marito. Quando si risposa un uomo, lo fa perché adorava la prima moglie. Le donne mettono alla prova la loro fortuna, gli uomini la mettono a repentaglio. (O. Wilde)