ALMANACCO DEL GIORNO. Domenica, 10 Dicembre 2023

II D’AVVENTO – N.S. DI LORETO

—————————-



Settimana n. 49

Giorni dall’inizio dell’anno: 344/21

A Roma il sole sorge alle 07:27 e tramonta alle 16:39 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 07:53 e tramonta alle 16:38 (ora solare)

Luna: 4.40 (lev.) 14.41 (tram.)

Giove sorge alle 14.23 e tramonta alle 4.02. Distanza: km 628.000.000 .

Proverbio del giorno:

Gli uomini sono aprile quando fanno all’amore, dicembre quando hanno sposato.

Aforisma del giorno:

Uno è solo, senza eredi, non ha un figlio, non un fratello. Eppure non smette mai di faticare, né il suo occhio è sazio di ricchezza: “Per chi mi affatico e mi privo dei beni?”. Anche questo è vanità e un cattivo affannarsi. (Ecclesiaste)