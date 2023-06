M.I.D.: in fase di lancio la nuova segreteria regionale del Movimento e attiva anche un’utenza telefonica per rispondere a tutte le richieste già dalla prossima settimana

Si comunica che il Movimento Italiano Disabili è a disposizione di tesserati e non, per contatti con le istituzioni e uffici pubblici per qualsiasi notizia o comunicazione per gli aspetti delle persone con disabilità, anziani e in condizioni di svantaggio economico e social al nuovo recapito telefonico 3791885062.

A comporre la nuova segreteria regionale del Coordinamento Regionale per la Campania del M.I.D. ci sarà un Vice Coordinatore in carica anche a rotazione e il Portavoce ufficiale scelto, il quale si occuperà anche della gestione della Pagina Social, della Mail oltre che di recepire e calendarizzare i vari appuntamenti istituzionali in programma a cui saremmo invitati o partecipi.

Una nuova modalità questa, che intendiamo intraprendere proprio per essere ancora più efficaci nella promozione della nostra politica sociale, oltre ad essere maggiormente più vicini a tutte le necessità della nostra comunità e rispondere concretamente ai bisogni della collettività.