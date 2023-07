NAPOLI. Alto impatto alle “Torri Aragonesi”.

Nella mattinata odierna, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in via Marina, nell’area antistante alle “Torri Aragonesi”, dove alcuni gruppi di cittadini stranieri avevano allestito ricoveri di fortuna con un conseguente accumulo di rifiuti.

Nello specifico, gli operatori hanno accompagnato due di essi, sprovvisti di documenti, presso l’Ufficio Immigrazione e, dagli accertamenti esperiti, è emerso che i predetti erano irregolari sul territorio nazionale in quanto uno, 41enne nigeriano, era destinatario di un provvedimento di espulsione con successivo accompagnamento presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Potenza mentre a carico dell’altro, anch’egli nigeriano di 32 anni, è stato emesso un provvedimento di espulsione con l’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni.

Infine, con l’ausilio di personale di Napoli Servizi e dell’ASIA è stato possibile bonificare prontamente l’area assicurando le necessarie condizioni di sicurezza rimuovendo ben 7 quintali di materiale di risulta e assicurando, altresì, anche la bonifica delle aiuole adiacenti all’area di interesse.