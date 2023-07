U.S. Avellino. Luca Palmiero è un nuovo lupo

L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dal Delfino Pescara 1936, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Palmiero. Nato a Napoli il 1 maggio 1996 il centrocampista campano ha firmato con il club un contratto biennale con opzione per il terzo anno.

In carriera ha indossato le maglie di Paganese, Akragas, Cosenza, Pescara e Chievo Verona.

Tra i professionisti ha collezionato 234 presenze, divise tra serie B, Serie C, Coppa Italia, Coppa di C, playoff e playout di serie B e serie C.

Benvenuto in Irpinia Luca!