U.S. Avellino. Ghidotti: “Serve il riscatto per la squadra, anche per me dopo gli ultimi 6 mesi a Como”

A margine dell’allenamento di questa mattina, tenutosi allo stadio “Degli Angeli” di Palena (CH), il calciatore Simone Ghidotti si è presentato agli organi d’informazione.

Di seguito le dichiarazioni dell’estremo difensore biancoverde.

La trattativa: “Mi ha chiamato il direttore Perinetti, mi ha spiegato il progetto e le ambizioni del club. Quando senti Avellino non puoi esitare e così ho subito accettato la proposta”.

Sulla voglia di riscatto: “Così come il club ha voglia di rifarsi rispetto alla scorsa stagione ho anche io bisogno della mia rivalsa rispetto agli ultimi sei mesi a Como nei quali non ho giocato. Su questo aspetto siamo in linea”.

Sul girone C: “Sarà duro, ci sono squadre che hanno grandi ambizioni come ad esempio il Catania. Per noi sarà impegnativo ma ce la metteremo tutta”.

Fonte: U.S. Avellino 1912