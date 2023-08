U.S. Avellino. Arriva Rigione, firmato un triennale.

L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dal Cosenza Calcio, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Michele Rigione. Nato a Napoli il 7 marzo 1991 il difensore campano ha firmato con il club un contratto triennale.

Cresciuto nelle giovanili dell’Inter, in carriera ha indossato le maglie di Foggia, Cremonese, Grosseto, Catanzaro, Teramo, Lanciano, Cesena, Ternana, Novara, Chievo Verona e Cosenza.

In totale tra i professionisti ha collezionato 330 presenze, divise tra serie B, serie C, Coppa Italia, Coppa di C, playoff di serie B, playout di serie B e playoff di serie C.

Benvenuto in Irpinia Michele!