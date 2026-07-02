Tufino si prepara al grande evento dell’estate: Rosario Miraggio in concerto per la Festa di San Bartolomeo

Il Comitato Festa San Bartolomeo 2026 ha ufficializzato il nome dell’artista che chiuderà i solenni festeggiamenti in onore del Santo Patrono il prossimo 26 agosto. Un annuncio destinato ad accendere l’entusiasmo non solo della comunità di Tufino, ma di tutto il territorio.

A salire sul palco sarà Rosario Miraggio, tra gli artisti più amati della scena neomelodica italiana e protagonista di una stagione ricca di successi. Reduce dall’importante concerto tenutosi lo scorso 30 giugno alla Reggia di Caserta, il cantante farà tappa a Tufino per uno spettacolo che si preannuncia tra gli appuntamenti più attesi dell’estate.

L’evento, organizzato con la collaborazione di Azzurra Spettacolo, richiamerà migliaia di appassionati provenienti non solo dall’area nolana, ma anche dalle province limitrofe. Gli organizzatori prevedono infatti una grande affluenza di pubblico per una serata che unirà musica, spettacolo e tradizione religiosa nel giorno conclusivo della festa patronale.

L’esibizione di Rosario Miraggio rappresenta il momento culminante dei festeggiamenti dedicati a San Bartolomeo, confermando la volontà del Comitato Festa di offrire alla cittadinanza un evento di grande richiamo, capace di valorizzare il territorio e regalare emozioni a residenti e visitatori.

L’appuntamento è quindi fissato per martedì 26 agosto, quando Tufino si trasformerà nel cuore della musica neomelodica con uno dei suoi interpreti più apprezzati. Una serata che si annuncia già come uno degli eventi di punta dell’estate 2026.