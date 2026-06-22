Tragedia a Lauro: muore un bambino di 10 anni dopo un incidente con un minicross

QUINDICI (AV) – L’intero Vallo di Lauro è sconvolto dalla tragedia che nel primo pomeriggio di oggi è costata la vita a un bambino, Cristian Romano, di appena 10 anni, originario di Moschiano, rimasto coinvolto in un grave incidente stradale lungo una strada del territorio di Quindici.

Immediato l’intervento dei soccorritori del 118, che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione nella speranza di salvare il piccolo. Sul posto era stata allertata anche un’eliambulanza, pronta a trasferire d’urgenza il bambino in una struttura ospedaliera specializzata. Purtroppo ogni tentativo si è rivelato vano e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Momenti di profondo dolore hanno accompagnato le fasi successive ai soccorsi. Sul luogo dell’incidente si sono radunati numerosi residenti e passanti, increduli davanti a quanto accaduto. Strazianti le scene vissute dai familiari del piccolo, sotto shock per l’improvvisa tragedia.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, la salma è stata trasferita presso il Reparto di Tanatologia dell’ospedale Moscati di Avellino per gli accertamenti di rito.

La dinamica al vaglio dei Carabinieri

Le indagini sono affidate ai Carabinieri della Stazione di Lauro e ai militari della Compagnia di Baiano, impegnati nella ricostruzione dell’esatta dinamica dell’accaduto.

Secondo una prima ricostruzione, il bambino viaggiava a bordo di un minicross quando si sarebbe verificato un contatto con un’autovettura. L’impatto avrebbe provocato la caduta del piccolo in una cunetta ai margini della carreggiata, causando lesioni risultate fatali.

Il minicross è stato rinvenuto tra il guardrail e il terreno adiacente alla strada. Determinanti per chiarire le responsabilità saranno le testimonianze raccolte dagli investigatori e le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.

Da quanto emerso, il bambino indossava regolarmente il casco protettivo. Sul posto si trovava anche il padre, che avrebbe assistito ai drammatici momenti dell’incidente.

Gli occupanti dell’autovettura coinvolta si sono immediatamente fermati per prestare soccorso e allertare i servizi di emergenza. Tutti i mezzi interessati dall’incidente sono stati posti sotto sequestro per consentire gli accertamenti tecnici disposti dall’autorità competente.

L’intera comunità del Vallo di Lauro si stringe intorno alla famiglia del piccolo in un momento di immenso dolore.