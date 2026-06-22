Baiano, laurea magistrale con lode in Ingegneria Aerospaziale per Carmine Elia Napolitano

BAIANO (AV) – Giornata di grande orgoglio e soddisfazione per la famiglia Napolitano e per l’intera comunità di Baiano. Questa mattina, presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, il giovane Carmine Elia Napolitano ha conseguito la Laurea Magistrale in Ingegneria Aerospaziale, ottenendo il massimo riconoscimento accademico con il voto di 110 e lode.

Un traguardo prestigioso che premia anni di impegno, sacrificio e passione per una delle discipline più affascinanti e complesse del panorama ingegneristico, proiettata verso il futuro dell’aviazione e dell’esplorazione spaziale.

A festeggiare questo importante successo sono il papà Stefano, la mamma Chiara e la sorella Antonia, che hanno voluto dedicargli un messaggio carico di affetto e di speranza:

“Ti auguriamo di continuare a seguire i tuoi sogni e a raggiungere le stelle. E, dopo che nella dedica a nonno Carmine hai scritto: ‘…hai fatto pedalare tante generazioni, io spero di farle volare’, adesso tocca a te.”

Parole che racchiudono il significato più profondo di questo traguardo: il passaggio ideale tra le generazioni, il valore dell’impegno e la capacità di trasformare i sogni in realtà.

La laurea di Carmine Elia Napolitano rappresenta non solo una soddisfazione personale e familiare, ma anche un motivo di orgoglio per Baiano, che vede uno dei suoi giovani distinguersi in un settore strategico e altamente qualificato.

A Carmine giungano i più sinceri complimenti e gli auguri per un futuro ricco di soddisfazioni professionali e personali, con lo sguardo sempre rivolto verso nuovi orizzonti e, come gli augurano i suoi cari, verso le stelle.