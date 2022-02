SPERONE. Sabato 19 febbraio. scuole chiuse per sanificazione

Sabato 19 febbraio 2022 scuole chiuse a Sperone. “L’intervento programmato dall’Amministrazione Comunale si colloca nell’ambito delle iniziative a tutela della salute degli studenti e dell’intera comunità scolastica come azione di prevenzione rafforzativa delle misure atte a contrastare la diffusione del Covid-19. Ciò non solo per mantenere alta l’attenzione su un’emergenza sanitaria tutt’altro che risolta, ma anche come motivo ulteriore per invitare, coloro che non l’avessero fatto, di effettuare la vaccinazione anti Covid-19. L’Amministrazione Comunale sarà sempre attenta e scrupolosa nel realizzare iniziative valide a tutela della salute dei propri cittadini”. Cosi in un post il sindaco Adolfo Alaia.

