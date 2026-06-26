Sirignano e Mugnano del Cardinale piangono Carmine Spirito: muore dopo la caduta dal ponteggio, a gennaio sarebbe andato in pensione

SIRIGNANO. Una tragedia che ha scosso l’intera comunità del Mandamento Baianese. Carmine Spirito, 66 anni, ha perso la vita in seguito al grave incidente sul lavoro avvenuto nella mattinata di oggi nel cantiere del palazzetto dello sport di Comiziano, dove era impegnato insieme a un collega nei lavori di riqualificazione della struttura.

L’uomo era precipitato da un’impalcatura alta circa cinque metri. Le sue condizioni erano apparse immediatamente gravissime. Trasportato d’urgenza all’Ospedale del Mare di Napoli, era stato ricoverato nel reparto di Rianimazione, intubato e in prognosi riservata. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici, il suo cuore ha cessato di battere.

Originario di Mugnano del Cardinale, Carmine Spirito viveva ormai da molti anni a Sirignano, dove era conosciuto e stimato da tutti. Chi lo ha conosciuto lo ricorda come una persona seria, umile e sempre disponibile, un lavoratore instancabile che aveva dedicato l’intera vita alla famiglia e al proprio lavoro.

Ogni mattina, all’alba, era facile incontrarlo mentre attendeva i colleghi per raggiungere insieme il cantiere. Una routine fatta di sacrifici, responsabilità e impegno che lo ha accompagnato per decenni.

Il destino, però, è stato crudele. Dopo una vita trascorsa lavorando con dedizione, a gennaio prossimo avrebbe raggiunto il meritato traguardo della pensione, pronto a godersi finalmente il tempo con la propria famiglia e i frutti di tanti anni di sacrifici. Un sogno spezzato in pochi istanti da un incidente che lascia sgomenti.

L’intera comunità di Sirignano e Mugnano del Cardinale si stringe ora attorno ai familiari in questo momento di immenso dolore.

Nel frattempo proseguono gli accertamenti dei Carabinieri e degli organi competenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’ennesima morte bianca riaccende il drammatico tema della sicurezza nei cantieri italiani, ricordando quanto sia ancora necessario fare affinché nessun lavoratore perda la vita mentre cerca semplicemente di guadagnarsi da vivere.