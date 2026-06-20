SANT’OGGI. 21 giugno, la Chiesa celebra San Luigi Gonzaga: il patrono mondiale della gioventù

Il 21 giugno la Chiesa cattolica celebra la memoria di San Luigi Gonzaga, religioso della Compagnia di Gesù e patrono mondiale della gioventù, figura simbolo di fede, altruismo e dedizione agli altri.

Nato nel 1568 da una nobile famiglia dei Gonzaga, destinato a una brillante carriera militare e politica, Luigi scelse invece una strada completamente diversa. Rinunciò ai titoli nobiliari e all’eredità familiare per seguire la vocazione religiosa, entrando giovanissimo nella Compagnia di Gesù.

La sua breve vita fu caratterizzata da una profonda spiritualità e da un instancabile impegno verso i più deboli. Durante una grave epidemia che colpì Roma, si dedicò all’assistenza degli ammalati e dei poveri, contraendo il tifo proprio mentre prestava soccorso agli appestati.

Morì il 21 giugno 1591, a soli 23 anni, lasciando un esempio straordinario di carità cristiana e servizio verso il prossimo. Per questo motivo è ricordato anche come “martire della carità”.

Canonizzato nel 1726 da Papa Benedetto XIII, San Luigi Gonzaga venne successivamente proclamato patrono degli studenti e, in seguito, patrono mondiale della gioventù, diventando un punto di riferimento per intere generazioni di giovani cattolici.

Oltre a San Luigi Gonzaga, il calendario liturgico del 21 giugno ricorda anche Sant’Albano da Magonza, martire, e Santa Demetria di Roma.

Ancora oggi la figura di San Luigi continua a rappresentare un modello di generosità, purezza e impegno verso gli altri, valori che lo rendono uno dei santi più amati e venerati dalla comunità cristiana.